В Минске сочли недружественными заявления официальных лиц Украины о ситуации в Белоруссии

Белоруссия расценивает публичные заявления официальных лиц Украины о ситуации в этой стране как попытку вмешательства во внутренние дела республики.
"Публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Беларуси с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси, оказания влияния на выбор белорусского народа", - говорится в сообщении белорусского посольства в Украине по итогам встречи представителя дипмиссии во втором территориальном департаменте МИД Украины.
Белорусская сторона рассматривает заявления Верховной Рады, Офиса президента, министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга "как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытку вмешательства во внутренние дела республики".
Речь идёт о заявлениях о внутриполитической ситуации в Белоруссии, легитимности ее президента, обстановке на белорусско-украинской границе, призывах к проведению новых выборов президента, обсуждении вопроса о применении к Белоруссии санкций по надуманным основаниям, отмечается в сообщении посольства.
В дипмиссии также выражают непонимание по поводу участившихся призывов отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Белоруссией. "В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров", - считают в посольстве.
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