Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent - $41,76 за баррель

Цены на нефть в четверг снижаются после скачка накануне на данных о сокращении запасов в США по итогам третьей недели подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 в четверг составляет $41,76 за баррель, что на $0,54 (1,28%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,61 (1,52%) - до $39,61 за баррель.

В сентябре Brent подешевела на 9,6%, по итогам второго квартала - на 0,5%, WTI снизилась в цене на 5,6% за месяц и выросла на 2,4% за квартал.

Давление на нефтяной рынок продолжает оказывать ситуация с распространением коронавируса, а также информация о росте добычи в Ливии.

Во вторник возобновилась добыча на ливийском месторождении Сарир, пишет Bloomberg со ссылкой на оператора месторождения Arabian Gulf Oil Co. Production. Пока производство составляет 30 тыс. б/с, однако может быть увеличено до 200 тыс. б/с.

Месторождения на западе страны, включая крупнейшее Аш-Шарара, которое может производить 300 тыс. б/с, остаются закрыты. В целом добыча в стране достигла 300 тыс. б/с по сравнению с 80 тыс. б/с в начале месяца, отмечает Bloomberg.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизились на 2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали их увеличения на 1,9 млн баррелей.

"Данные Минэнерго неожиданно показали сокращение запасов нефти, однако трейдерам стоит обратить внимание на рост запасов на терминале в Кушинге", где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

По данным Минэнерго, запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.

Баланс рисков для нефтяного рынка склоняется в сторону понижения, с учетом новой волны коронавируса, которая может повлиять на спрос, говорит Захир.

"Добавьте к этому рост предложения с учетом притока новых объемов ливийской нефти на мировой рынок", - передает слова эксперта MarketWatch.