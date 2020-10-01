Азербайджанская армия наносит удары исключительно по военным объектам Армении в Гадруте

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что азербайджанская армия наносит удары исключительно по военным объектам противника.
«Информация армянской стороны о том, что ВС Азербайджана наносят удары по населенным пунктам в Гадруте и Ходжавенде – не соответствует действительности. Еще раз заявляем, что Азербайджанская армия наносит удары исключительно по военным объектам, а не по гражданским лицам», - подчеркивает ведомство.
Минобороны подчеркивает, что азербайджанская армия наносит удары по штабу 18-ой мотострелковой дивизии ВС Армении, дислоцирующейся в населенном пункте Гадрут, по инфраструктуре 1-го мотострелкового полка и по штабу 3-го мотострелкового полка в Ходжавенде.
Р.Ахмедов
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