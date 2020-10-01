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Карабахский конфликт 01.10.2020 15:24

Азербайджанская армия наносит удары исключительно по военным объектам Армении в Гадруте

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что азербайджанская армия наносит удары исключительно по военным объектам противника.

«Информация армянской стороны о том, что ВС Азербайджана наносят удары по населенным пунктам в Гадруте и Ходжавенде – не соответствует действительности. Еще раз заявляем, что Азербайджанская армия наносит удары исключительно по военным объектам, а не по гражданским лицам», - подчеркивает ведомство.

Минобороны подчеркивает, что азербайджанская армия наносит удары по штабу 18-ой мотострелковой дивизии ВС Армении, дислоцирующейся в населенном пункте Гадрут, по инфраструктуре 1-го мотострелкового полка и по штабу 3-го мотострелкового полка в Ходжавенде.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]