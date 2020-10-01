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Карабахский конфликт 01.10.2020 15:28

90% граждан Азербайджана верят в полное освобождение оккупированных территорий в ходе боевых действий – опрос

Около 90% граждан Азербайджана верят в полное освобождение оккупированных со стороны Армении территорий в результате военных операций, заявил председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж.

«Центр провел опрос среди 2700 человек на тему второй Карабахской войны. Хочу отметить, что опрос был проведен до 27 сентября», - сказал Орудж на брифинге в четверг.

Согласно данным опроса, 89,6% верят в полное освобождение Нагорного Карабаха, а также 7 прилегающих к нему районов в случае проведения военной операции.

По его словам, более 94% опрошенных заявили, что власти Азербайджана и народ готовы к военным действиям.

«Более 98% респондентов заявили о высоком доверии к азербайджанской армии, 93% верят в успех военной кампании. Кроме этого, 89,6% опрошенных заявили, что вторая карабахская война приведет к полному освобождению оккупированных азербайджанских территорий», - сказал Орудж.

Глава Центра подчеркнул, что, по мнению большинства респондентов (99,8%) Азербайджан может рассчитывать на необходимую поддержку Турции. В поддержке Пакистана уверены 98% респондентов, Украины – 93%, Израиля – 87%, Грузии – 71%, Беларуси – 70%.

Орудж отметил, что 50% опрошенных заявили, что будут чувствовать себя в безопасности, если начнутся боевые действия, 28% - в частичной безопасности, около 20% участников опроса считают, что определенные опасения присутствуют.

Кроме этого, 81,8% опрошенных выразили негативное отношение к безрезультатной деятельности Минской группы ОБСЕ.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, ЦСИ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]