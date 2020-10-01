Минская группа ОБСЕ должна сначала потребовать от Армении вывода сил из Нагорного Карабаха, а уже потом работать над прекращением огня - Эрдоган

Минская группа ОБСЕ должна сначала потребовать вывода войск Армении из Нагорного Карабаха, а затем переходить к работе над прекращением огня, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны потребовать, чтобы сначала Армения положила конец своей оккупации Нагорного Карабаха", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.