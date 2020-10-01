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Карабахский конфликт 01.10.2020 15:45

Долгосрочный мир на Кавказе невозможен без освобождения азербайджанских земель - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что долгосрочный мир на Кавказе невозможно обеспечить до тех пор, пока Армения не покинет спорные территории в Нагорном Карабахе.

"Если Армения покинет оккупированные азербайджанские земли, то в регионе будет достигнут долгосрочный мир", - цитирует в четверг Эрдогана агентство "Анадолу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]