Долгосрочный мир на Кавказе невозможен без освобождения азербайджанских земель - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что долгосрочный мир на Кавказе невозможно обеспечить до тех пор, пока Армения не покинет спорные территории в Нагорном Карабахе.

"Если Армения покинет оккупированные азербайджанские земли, то в регионе будет достигнут долгосрочный мир", - цитирует в четверг Эрдогана агентство "Анадолу".