В Азербайджане за сутки выявлено 80 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 80 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 40 тыс. 309, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 110 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 593.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 38 тыс. 68 человек (+114 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 648 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5,542 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 121 тыс. 290 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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