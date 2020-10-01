Власти КНР вовлечены в 40% сделок по покупке китайскими компаниями европейских активов с 2010 г. - WSJ

Власти Китая принимали активное участие, зачастую тайно, во многих сделках по приобретению европейских активов, совершенных за последнее десятилетие, свидетельствуют результаты исследования, проведенного нидерландской консалтинговой компанией Datenna BV.
Примерно в 40% из 650 сделок китайского бизнеса в Европе, заключенных с 2010 года, задействованы в "высокой" либо в "умеренной" степени компании, полностью принадлежащие государству или контролируемые им, отмечают в Datenna.
Во многих случаях участие китайских властей было фактически замаскировано с помощью сложных структур собственности и проведения сделок через европейские подразделения.
Данные Datenna показывают, что европейским странам не хватает столь же влиятельного и активного ведомства, как Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), который может блокировать покупку зарубежными компаниями американских активов по соображениям национальной безопасности, пишет The Wall Street Journal.
Европейские чиновники не раз выражали обеспокоенность тем, что отсутствие подобного надзора подвергает местные компании рискам нежелательного иностранного вмешательства, потери важных инновационных технологий и подрыва ключевых сфер экономики.
Теперь Евросоюз готов начать решать эту проблему: с 11 октября в регионе начинают действовать новые правила, требующие более внимательной оценки иностранных инвестиций, главным образом китайских.
Европейская счетная палата пожаловалась в прошлом месяце, что официальная информация о прямых инвестициях Китая в Европу является несвоевременной и неполной. Китайские инвестиции - "это черная дыра в наших данных", заявил регулятор.
Данные Евросоюза о прямых иностранных инвестициях в экономику региона, опубликованные в прошлом году, свидетельствуют о 57 сделках по приобретению европейских активов китайскими компаниями за период с 2010 по 2017 гг. Тем временем Datenna выявила 160 сделок за этот период с "высокой" вовлеченностью китайских госкомпаний и более 100 сделок с "умеренной" вовлеченностью.
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