Проблему Карабаха нужно решать на переговорах и соблюдая закон, Минская группа ОБСЕ работает над этим - Макрон

Минская группа ОБСЕ работает над тем, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе решался на переговорах и без нарушений правовых норм, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы (Минская группа - ИФ) нацелены на то, чтобы без предварительных условий добиться к восстановлению прекращения огня. И на то, чтобы проблема решалась за столом переговоров и основываясь на правовых принципах", - сказал он журналистам перед началом саммита ЕС.

В Минской группе ОБСЕ, которая занимается поиском решения конфликта в Нагорном Карабахе, председательствуют Россия, Франция и США.