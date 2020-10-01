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Карабахский конфликт 01.10.2020 16:54

Проблему Карабаха нужно решать на переговорах и соблюдая закон, Минская группа ОБСЕ работает над этим - Макрон

Минская группа ОБСЕ работает над тем, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе решался на переговорах и без нарушений правовых норм, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы (Минская группа - ИФ) нацелены на то, чтобы без предварительных условий добиться к восстановлению прекращения огня. И на то, чтобы проблема решалась за столом переговоров и основываясь на правовых принципах", - сказал он журналистам перед началом саммита ЕС.

В Минской группе ОБСЕ, которая занимается поиском решения конфликта в Нагорном Карабахе, председательствуют Россия, Франция и США.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]