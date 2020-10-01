Водный оператор Азербайджана увеличил в 2019г чистый убыток на 23,4%

Чистый убыток ОАО «Азерсу» (национальный водный оператор Азербайджана) по итогам 2019 года составил 592,488 млн манатов, что на 23,4% выше показателя за 2018 год.
Согласно консолидированной финансовой отчетности «Азерсу» за 2019г, опубликованной на сайте общества, в отчетном году доходы общества от оказания услуг абонентам составили 193,036 млн манатов (рост на 9,2%). При этом себестоимость оказанных общества услуг в 2019 году увеличилась на 16,6% - до 108,372 млн манатов.
В целом, операционные убытки общества в 2019 году составили 589,745 млн манатов (рост на 23,7%) на фоне роста на 9,3% - до 538,689 млн манатов - прочих операционных расходов.
Согласно отчетности, активы Азерсу в 2019 году сократились на 0,7% - до 911,937 млн манатов. При этом долгосрочные активы увеличились на 1,8% - до 828,471 млн манатов, краткосрочные активы сократились на 20,6%, до 83,466 млн манатов.
Обязательства общества за отчетный год сократились на 16,2% - до 586,368 млн манатов.
Капитал «Азерсу» по итогам 2019 года составил 325,569 млн манатов (рост на 48,8%). При этом накопленные убытки общества на конец 2019 года увеличились на 9,3% - до 6 млрд 977,191 млн манатов. Уставный капитал общества в 2019 году остался на уровне 400 млн манатов.
А.Мамедов
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