Главы МИД РФ и Турции обсудили по телефону Карабах и Ливию

Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает турецкий телеканал TRT.

По информации телеканала, кроме карабахского конфликта, министры обсудили и ситуацию в Ливии.