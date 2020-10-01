Армения предлагает лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ за поддержку Азербайджана в Карабахе

Армения обратилась в ОДКБ по вопросу лишения Афганистана статуса наблюдателя в Организации, заявил спикер парламента республики Арарат Мирзоян.
Ранее на этой неделе сообщалось, что министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан выразило озабоченность по поводу продолжающихся ожесточенных столкновений между Арменией и Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха и сожаление по поводу повлекших в результате этого о человеческих и материальных потерях. "Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана. Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении", - отмечалось в документе.
МИД Афганистана призывает "к восстановлению режима прекращения огня и урегулированию давнего кризиса в регионе мирным путем", подчеркивалось в заявлении.
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