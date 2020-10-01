В результате армянских обстрелов ограничено газоснабжение ряда населенных пунктов Азербайджана – Минэнерго

В результате обстрелов ВС Армении азербайджанских населенных пунктов пришла в негодность часть инфраструктуры по энергоснабжению 6 районов страны и города Нафталан, сообщает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.
«Армянские вооруженные силы продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры в Азербайджане. По информации на сегодняшний день, в результате обстрелов населенных пунктов пришла в негодность часть инфраструктуры, обеспечивающей электроэнергией Геранбойский, Тертерский, Агдамский, Физулинский, Агджабадинский, Гейгельский районы и город Нафталан», - отмечает ведомство.
Кроме того, по данным Минэнерго, в связи с напряженностью в прифронтовой зоне с 27 сентября ограничена подача газа в село Тапгарагойунлу Геранбойского района, в город Тертер и в 51 село Тертерского района.
В Физулинском районе природным газом обеспечено 3,91 тыс. абонентов, ограничено газоснабжение 8,655 тыс. абонентов.
Газоснабжение остается ограниченным и в 25 селах Агджабадинского района, состоящего из 43 сел.
«С сегодняшнего дня полностью обеспечено газоснабжение 42 сел Бейлаганского района. Одно село и 5 поселков Агдамского района обеспечены природным газом, в то время как газоснабжение еще 53 населенных пунктов района остается ограниченным», - подчеркивает министерство.
Н.Аббасова
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