Смольный провел консультации с лидерами армянской и азербайджанской диаспор

Власти Санкт-Петербурга не наблюдают напряженности в отношениях представителей армянской и азербайджанской общих на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщил "Интерфаксу" первый зампред городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Алексей Силкин, во время активизации конфликта город оперативно провел консультации с председателем Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагифом Мамишевым и председателем Армянской Национально-Культурной Автономии "Армянский национальный центр - Армения" Кареном Мкртчяном.

По его словам, совместно с органами исполнительной власти комитет ведет мониторинг СМИ и социальных сетей, информация анализируется в оперативном режиме. Особое внимание комитет уделяет работе с армянской и азербайджанской молодежью.

"В Санкт-Петербурге не наблюдается признаков напряженности между представителями армянской и азербайджанской общин. Между представителями азербайджанской и армянской диаспор складываются нормальные рабочие отношения", - отметил Силкин.