Россия призывает Армению и Азербайджан к прекращению кровопролития в Нагорном Карабахе - Захарова

Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности и прекращению кровопролития в Нагорном Карабахе, подчеркивает безальтернативность мирного урегулирования ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем стороны к максимальной сдержанности, прекращению кровопролития. Мы убеждены - альтернативы мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта не существует, решение региональных проблем лежит исключительно в политико-дипломатической плоскости", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что Россия считает "контрпродуктивными и безответственными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую дестабилизацией положения в Закавказье".
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