Россия призывает Армению и Азербайджан к прекращению кровопролития в Нагорном Карабахе - Захарова

Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности и прекращению кровопролития в Нагорном Карабахе, подчеркивает безальтернативность мирного урегулирования ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем стороны к максимальной сдержанности, прекращению кровопролития. Мы убеждены - альтернативы мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта не существует, решение региональных проблем лежит исключительно в политико-дипломатической плоскости", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что Россия считает "контрпродуктивными и безответственными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую дестабилизацией положения в Закавказье".