Обстрел Азербайджана с территории Армении возобновился - Минобороны

Армянские военные продолжают ракетный обстрел азербайджанских территорий из Геруского района Армении.

«Сегодня в 17.28 обстрел Азербайджана с территории Геруского района Армении возобновился», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Как сообщалось ранее, сегодня ВС Армении ракетными ударами со своей территории нанесли урон около 20 домам в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана.

Ранее помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев предупредил армянскую сторону, что «если атаки с территории Армении не будут прекращены, то Азербайджан предпримет адекватные меры в отношении легитимных военных объектов, ведущих такой обстрел».

А.Мамедов