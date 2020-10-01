Число жертв обстрелов с армянской стороны в Азербайджане увеличилось до 19 человек

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении с 27 сентября погибли 19 мирных граждан Азербайджана, еще 55 ранены, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре.

«Армянские воинские части продолжают интенсивный огонь из тяжелой артиллерии по густонаселенным местам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - жилым домам, больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, правительственным зданиям, фермерским хозяйствам", - отметили в прокуратуре.

В результате обстрела ВС Армении объектов гражданской инфраструктуры пострадали 169 жилых дома, 40 гражданских объекта.

В настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

«Генеральная прокуратура Азербайджана примет все необходимые меры для привлечения к ответственности военнослужащих провокационных армянских формирований, совершивших преступления против нашей армии и мирных жителей в соответствии с международным правом», - сообщает прокуратура.

Х.Насирзаде