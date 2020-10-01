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Карабахский конфликт 01.10.2020 18:10

Число жертв обстрелов с армянской стороны в Азербайджане увеличилось до 19 человек

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении с 27 сентября погибли 19 мирных граждан Азербайджана, еще 55 ранены, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре.

«Армянские воинские части продолжают интенсивный огонь из тяжелой артиллерии по густонаселенным местам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - жилым домам, больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, правительственным зданиям, фермерским хозяйствам", - отметили в прокуратуре.

В результате обстрела ВС Армении объектов гражданской инфраструктуры пострадали 169 жилых дома, 40 гражданских объекта.

В настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

«Генеральная прокуратура Азербайджана примет все необходимые меры для привлечения к ответственности военнослужащих провокационных армянских формирований, совершивших преступления против нашей армии и мирных жителей в соответствии с международным правом», - сообщает прокуратура.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]