ВС Армении обстреливают азербайджанский город Горадиз

ВС Армении подвергли обстрелу город Горадиз Физулинского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

«1 октября в 17:50 подразделения армянской армии обстреляли гражданские объекты в Горадизе Физулинского района», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде