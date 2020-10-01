Нефтяные цены падают на 4-4,6%, Brent - $40,61 за баррель

Снижение цен на нефть эталонных марок в четверг значительно увеличилось на фоне опасений по поводу спроса.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:18 в четверг составляет $40,61 за баррель, что на $1,69 (4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,86 (4,62%) - до $38,36 за баррель.
Трейдеры опасаются влияния новых карантинных мер на нефтяной спрос. Правительство Испании и власти автономного сообщества Мадрид достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.
Власти Франции в четверг также могут объявить о новых ограничительных мерах, пишет MarketWatch.
Помимо этого, давление на нефтяной рынок оказывает информация о росте добычи в Ливии. Во вторник возобновилась добыча на ливийском месторождении Сарир, пишет Bloomberg со ссылкой на оператора месторождения Arabian Gulf Oil Co. Production. Пока производство составляет 30 тыс. б/с, однако может быть увеличено до 200 тыс. б/с.
Месторождения на западе страны, включая крупнейшее Аш-Шарара, которое может производить 300 тыс. б/с, остаются закрыты. В целом добыча в стране достигла 300 тыс. б/с по сравнению с 80 тыс. б/с в начале месяца, отмечает Bloomberg.
Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизились на 2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали их увеличения на 1,9 млн баррелей.
"Данные Минэнерго неожиданно показали сокращение запасов нефти, однако трейдерам стоит обратить внимание на рост запасов на терминале в Кушинге", где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.
По данным Минэнерго, запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.
Баланс рисков для нефтяного рынка склоняется в сторону понижения, с учетом новой волны коронавируса, которая может повлиять на спрос, говорит Захир.
"Добавьте к этому рост предложения с учетом притока новых объемов ливийской нефти на мировой рынок", - передает слова эксперта MarketWatch.
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