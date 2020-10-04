Джонсон: сейчас не время для проведения нового референдума о независимости в Шотландии

Британский премьер Борис Джонсон считает, что нынешнее время не самое лучшее для того, чтобы проводить в Шотландии новый референдум о независимости.

"Я не думаю, что сейчас самое подходящее время для проведения еще одного референдума. Лидеры Шотландской национальной партии говорят, что это событие должно происходить раз в поколение. Но шесть лет - это совсем не то же самое, что целое поколение", - сказал политик в интервью телевидению ВВС.

Он отметил: "Я думаю, что на самом деле Brexit - это огромная возможность для Шотландии. Законопроект о внутреннем рынке будет включать передачу существенных полномочий Шотландии, не в последнюю очередь в отношении рыболовства".

По словам премьера, Шотландская национальная партия "фактически поддерживает политику передачи власти над шотландским рыболовством Брюсселю".