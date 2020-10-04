Джонсон: сейчас не время для проведения нового референдума о независимости в Шотландии

Британский премьер Борис Джонсон считает, что нынешнее время не самое лучшее для того, чтобы проводить в Шотландии новый референдум о независимости.
"Я не думаю, что сейчас самое подходящее время для проведения еще одного референдума. Лидеры Шотландской национальной партии говорят, что это событие должно происходить раз в поколение. Но шесть лет - это совсем не то же самое, что целое поколение", - сказал политик в интервью телевидению ВВС.
Он отметил: "Я думаю, что на самом деле Brexit - это огромная возможность для Шотландии. Законопроект о внутреннем рынке будет включать передачу существенных полномочий Шотландии, не в последнюю очередь в отношении рыболовства".
По словам премьера, Шотландская национальная партия "фактически поддерживает политику передачи власти над шотландским рыболовством Брюсселю".
Президент Азербайджана озвучил условия для восстановления перемирия в Карабахе
РУКОВОДСТВО АРМЕНИИ, ПОКА НЕ ПОЗДНО, ДОЛЖНО ЗАДУМАТЬСЯ О СИТУАЦИИ НА ФРОНТЕ, ОНО УМОЛЯЕТ НА КОЛЕНЯХ О ПЕРЕМИРИИ - ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
Лукашенко в разговоре с Саркисяном опроверг поставку Беларусью продукции ВПК Азербайджану и Армении в последние полгода
Перспективы развития авиационной отрасли хуже ожиданий - операционный директор Airbus
Казахстан в сентябре полностью выполнил свои обязательства в ОПЕК+ - Минэнерго республики
Акционеры Noble Energy одобрили слияние с Chevron, сделка будет закрыта в IV квартале
В Азербайджане за сутки выявлено 130 новых случаев COVID-19
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тыс., инфицированных более 34,7 млн человек - университет Хопкинса
Население Баку радуется освобождению азербайджанских сел от армянской оккупации
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Армянская провокация против представителей медиа
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению