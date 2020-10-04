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Дальнее зарубежье 04.10.2020 17:42

Джонсон: сейчас не время для проведения нового референдума о независимости в Шотландии

Британский премьер Борис Джонсон считает, что нынешнее время не самое лучшее для того, чтобы проводить в Шотландии новый референдум о независимости.

"Я не думаю, что сейчас самое подходящее время для проведения еще одного референдума. Лидеры Шотландской национальной партии говорят, что это событие должно происходить раз в поколение. Но шесть лет - это совсем не то же самое, что целое поколение", - сказал политик в интервью телевидению ВВС.

Он отметил: "Я думаю, что на самом деле Brexit - это огромная возможность для Шотландии. Законопроект о внутреннем рынке будет включать передачу существенных полномочий Шотландии, не в последнюю очередь в отношении рыболовства".

По словам премьера, Шотландская национальная партия "фактически поддерживает политику передачи власти над шотландским рыболовством Брюсселю".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ШОТЛАНДИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]