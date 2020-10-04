Более 100 тысяч человек участвуют в несанкционированной акции протеста в Минске

Более 100 тыс. человек в общей сложности, по оценкам наблюдателей, собрались в Минске в воскресенье на несанкционированную акцию оппозиции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", протестующие покинули район стелы "Минск город-герой" и направились в сторону улицы Кальварийской. Часть протестующих добралась до метро "Пушкинская", где находится "народный мемориал" в память о первом погибшем участнике протестов.

Колонна протестующих занимает всю проезжую часть.