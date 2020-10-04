Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.10.2020 18:18

Более 100 тысяч человек участвуют в несанкционированной акции протеста в Минске

Более 100 тыс. человек в общей сложности, по оценкам наблюдателей, собрались в Минске в воскресенье на несанкционированную акцию оппозиции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", протестующие покинули район стелы "Минск город-герой" и направились в сторону улицы Кальварийской. Часть протестующих добралась до метро "Пушкинская", где находится "народный мемориал" в память о первом погибшем участнике протестов.

Колонна протестующих занимает всю проезжую часть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АКЦИЯ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Уже несколько десятков тысяч человек собралось на площади Независимости в Минске Массовая акция протеста проходит в центре Минска Вторая за выходные акция противников интеграции с РФ проходит в центре Минска

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]