Китайская компания ведет переговоры с США по проводу ограничений на поставки ей американской продукции - заявление

Китайский производитель полупроводников Chipmaker Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) начал серию предварительных консультаций с американским Бюро промышленности и безопасности по вопросам планируемых против нее экспортных ограничений, говорится в заявлении компании в воскресенье.
"Компания проводит оценку соответствующего влияния этих экспортных ограничений на производственную и операционную деятельность компании", - говорится в заявлении, представленном на Гонконгской фондовой бирже.
SMIC также заявила, что она работает в соответствии с законами и нормативными актами всех юрисдикций, где она осуществляет свою деятельность.
Компания, тем не менее, посоветовала акционерам и потенциальным инвесторам "проявлять осторожность при работе с ее ценными бумагами".
Как сообщалось, власти США вводят контроль над экспортом американских технологий SMIC.
Компаниям, работающим со SMIC, придется подавать специальные заявки для получения лицензий "на экспорт, реэкспорт или перемещение внутри страны определенных важных технологий", заявило министерство торговли США. Каждая заявка будет рассматриваться Минторгом в индивидуальном порядке.
В ведомстве отмечают наличие "неприемлемого риска", связанного с тем, что технологии американских компаний, поставляемые SMIC, могут быть использованы в оборонной промышленности КНР.
SMIC утверждает, что выпускает микросхемы и предоставляет услуги исключительно для гражданских клиентов в коммерческих целях. Компания не сотрудничает с оборонным сектором Китая и не выпускает продукцию для военных нужд.
Введение экспортных ограничений для SMIC будет иметь негативные последствия и для американских компаний, которые ежегодно поставляют в Китай полупроводниковые технологии на миллиарды долларов, отмечают эксперты.
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