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Дальнее зарубежье 04.10.2020 20:24

Байден в предвыборной гонке опережает Трампа на 14% - опрос

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден по популярности среди избирателей на 14% опережает действующего президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street Journal и телеканалом NBC News.

По данным опроса, если бы выборы состоялись сейчас, то за Байдена проголосовали бы 53% из опрошенных с 30 сентября по 1 октября 800 человек. Трамп набрал бы 39%. Еще 6% избирателей заявили, что пока не определились с выбором, 2% высказались против обоих кандидатов.

В сентябре Байден опережал Трампа на 8%. Из этого Wall Street Journal делает вывод, что даже отдельные события, например, такое, как дебаты, оказывают существенное влияние на популярность кандидатов. Кроме того, по мнению газеты, против Трампа играет также то, что Палата представителей американского Конгресса инициировала импичмент президента, который, однако, был отвергнут Сенатом.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]