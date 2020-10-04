У противника захвачено большое количество трофеев – Минобороны Азербайджана

Азербайджанская армия в ходе освобождения города Джабраил захватило большое количество трофеев, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В Джебраильском направлении большое количество вооружения, боевой и автомобильной техники противника было захвачено в качестве трофея», говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере написал, что азербайджанские военные освободили от армянской оккупации город Джабраил.

"Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джабрал и ряд окрестных сел. Да здравствует, Азербайджанская армия. Карабах - это Азербайджан", - написал Алиев.

Джабраильский район был оккупирован ВС Армении 23 августа 1993 года. Территория района составляет - 1050 кв.км.

Б.Рустамбеков