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Карабахский конфликт 04.10.2020 19:37

У противника захвачено большое количество трофеев – Минобороны Азербайджана

Азербайджанская армия в ходе освобождения города Джабраил захватило большое количество трофеев, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В Джебраильском направлении большое количество вооружения, боевой и автомобильной техники противника было захвачено в качестве трофея», говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере написал, что азербайджанские военные освободили от армянской оккупации город Джабраил.

"Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джабрал и ряд окрестных сел. Да здравствует, Азербайджанская армия. Карабах - это Азербайджан", - написал Алиев.

Джабраильский район был оккупирован ВС Армении 23 августа 1993 года. Территория района составляет - 1050 кв.км.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ТРОФЕИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]