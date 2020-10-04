Глава МИД и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили текущую ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба МИД.

"Байрамов проинформировал американского сопредседателя об эскалации напряженности в регионе, в частности, о преднамеренном обстреле Арменией мирных жителей Азербайджана и объектов. Министр подчеркнул, что обстрелы городов Азербайджана, удаленных от линии соприкосновения, включая Гянджу, с территории Армении привели к жертвам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Министр подчеркнул, что с 27 сентября в результате армянской агрессии погибли 24 азербайджанских мирных жителя, 111 получили многочисленные ранения различной степени.

"Подвергая обстрелу мирное население, Армения применяет террор в отношении гражданских лиц, пытаясь запугать и вызвать панику среди гражданского населения", - отмечается в сообщении.

Шофер выразил серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня.

"Байрамов подчеркнул, что вывод всех ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН является важным условием установления мира в регионе", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Б.Рустамбеков