Азербайджан сегодня освободил от оккупации 9 населенных пунктов в Джабраилском районе, включая город Джабраил - Алиев

Азербайджанская армия освободила город Джабраил и 9 сел Джабраильского района, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня освобожден город Джабраил и 9 сел района в частности село Кархулу, Шюкюрбейли, Чаракан,Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Йухары Маралйан, Деджал», - сказал Алиев в обращении к азербайджанскому народу.

Б.Рустамбеков