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Карабахский конфликт 04.10.2020 20:40

Президент Азербайджана озвучил условия для восстановления перемирия в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил условия, при которых возможно перемирие в Нагорном Карабахе.

«Мое условие таково: пусть выведут свои войска, и противостояние будет остановлено. Но это должно быть не на словах, а на деле. Пусть (Пашинян-ИФ) заявит, что я признаю территориальную целостность Азербайджана, как это указано в базовых принципах, я выведу войска с оккупированных территорий, как это указано в базовых принципах, я прошу прощения у азербайджанского народа, и заявит что «Карабах это не Армения», - сказал Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Глава государства отметил, что последним условием является определение графика вывода войск ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

«В этом случае мы восстановим режим прекращения огня. Сейчас, когда идут ожесточенные бои этого сделать трудно. Если мы остановимся, то они не остановятся. А то заявления, что вы остановитесь, дайте им время. Для чего им дать время? Дать им время, чтобы они накопили силы, чтобы собрали людей и начали атаки. Они считают нас такими наивными?», - заявил глава государства.

Алиев добавил, что «Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ПЕРЕМИРИЕ, УСЛОВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]