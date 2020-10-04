За лидерство в парламенте Киргизии борются две провластные партии

Провластная политическая партия "Биримдик" (Единство) вырвалась в лидеры на выборах в парламент Киргизии, набрав 24,5% голосов избирателей, ЦИК республики обработал 97,4% бюллетеней.

Согласно предварительным данным, поступившим через автоматические считывающие урны, "Биримдик" набрал 24,5% голосов, сообщили в ЦИК Киргизии в воскресенье.

Партия "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан) набирает 23,9% голосов избирателей, партия "Кыргызстан" - 8,7%. Все три партии, согласно мнению киргизских политологов, являются провластными.

Оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) преодолела 7% барьер, необходимый для попадания в парламент.

Таким образом, по предварительным данным, в состав будущего парламента Киргизии проходят четыре политические партии.

В ЦИК Киргизии поступили данные из 2 тыс. 412 избирательных участков, обработаны 97,4% бюллетеней, на выборах проголосовали 1,9 млн избирателей, явка избирателей составила 55,7%.

Согласно данным ЦИК Киргизии, всего было зарегистрировано 3,5 млн избирателей. Голосование проходило на 2 тыс. 475 избирательных участках, 45 из которых находятся за рубежом.

В выборах в парламент страны приняли участие 16 политических партий: "Ата-Мекен" (Отечество), "Бир Бол" (Будь един), "Биримдик" (Единство), "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан), "Замандаш" (Современник), "Кыргызстан", "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан), "Мекенчил" (Патриот), "Мекен Ынтымагы" (Единство нации), "Ордо" (Орда), Партия ветеранов войны в Афганистане, Партия социал-демократов, "Республика", "Реформа", "Чон казат" (Великий поход), "Ыйман нуру" (Луч совести).

Парламент Киргизии состоит из 120 депутатов, которые избираются каждые пять лет. Выборы проводятся по пропорциональной системе. Согласно конституции Киргизии, политическая партия, победившая на выборах, может рассчитывать максимум на 65 депутатских мандатов, вне зависимости от набранных голосов.

Согласно закону о выборах депутатов парламента республики, в распределении мандатов могут участвовать только партии, набравшие 7% и более голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании, и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны и городах Бишкек и Ош. В законе не предусмотрен порог явки, выборы считаются состоявшимися при любой активности избирателей.