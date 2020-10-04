ВС Армении нанесли ракетный удар по Мингечевиру – Гаджиев

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в твиттере, что ВС Армении предприняли ракетную атаку на азербайджанский город Мингечевир.

«Армения продолжает террор против азербайджанского гражданского населения. Несколько минут назад ВС Армении организовали ракетную атаку на промышленный город Мингечевир. В Мингечевире имеется основная электростанция и водохранилище. Варварское выражение отчаяния», - написал Гаджиев.

Гаджиев позже в твиттере написал, что Армения выпустила по Мингечевиру 4 ракеты ближнего радиуса действия "Точка У". "Инфраструктуре города не нанесен серьезный ущерб, но есть раненые среди мирных жителей. Армения продолжает государственный и экологический террор. В Мингечевиру также находится крупный водный резервуар", - отметил Гаджиев.

Министерство обороны Азербайджана также подтвердило нанесение ракетного удара по Мингечевиру со стороны ВС Армении. «Кроме этого, ВС Армении нанесли артиллерийский удар по городу Тертер, есть раненные», - подчеркивает ведомство.

А.Мамедов, А.Азизов