Армения выпустила ракеты по Хызы и Абшерону – Гаджиев

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в твиттере, что ВС Армении в воскресенье выпустили 8 ракет по городам и регионам Азербайджана.

«4 ракеты по Гяндже, 2 ракеты дальностью 300 км - по Хызы-Абшеронскому региону, 2 ракеты – по Мингечевиру», - написал Гаджиев.

Следует отметить, что все эти города и регионы находятся далеко за пределами зоны боевых действий в Карабахе.

А.Азизов