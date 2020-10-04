Алиев назвал беспочвенными обвинения об участии наемников из Сирии в боях в Карабахе на стороне Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, что потребовал от французского коллеги Эмманюэля Макрона предоставить доказательства транзита наемников из Сирии в Азербайджан через Турцию.

«Мы опровергаем все эти обвинения. За последнюю неделю я два раза разговаривал по телефону с президентом Франции. Я ему сказал, представьте нам такие доказательства. Первый раз я ему сказал об этом 27 сентября, с тех пор нет никаких доказательств. Если есть такие доказательства, почему нам их не предоставляют? Пару дней назад он (Макрон – ИФ) в ходе разговора опять поднял этот вопрос. Сказал, что у них есть разведданные. Я ему сказал - поделитесь ими с нами», - сказал Алиев, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, неправильно обвинять страну без предоставления фактов и доказательств. «До сегодняшнего дня я не получил от Франции ни одного доказательства по этим неприемлемым обвинениям. На территории Азербайджана нет иностранных наемников, я сказал президенту Франции, что наша армия состоит из 100 тыс. человек», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан посредством современных дронов уничтожает армянские танки и системы ПВО. «Наша армия освобождает одно село за другим, поэтому все эти обвинения беспочвенны», - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов