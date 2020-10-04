Алиев не согласен с утверждением, что у конфликта в Карабахе нет военного решения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласен с утверждением, что у армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нет военного решения.

«Я много слышал о том, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного пути, то тогда дайте нам невоенный путь, дипломатический путь. Выполните резолюции Совбеза ООН», - сказал Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия», передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, переговоры по урегулированию конфликта ведутся с 1992 года. «Какое дипломатическое решение было за эти 28 лет? Посредники или другие международные организации представили нам политически путь урегулирования? Нет. Они заморозили этот конфликт. Однако, он не замороженный. Сколько мы должны терпеть? Еще 30 лет? До каких пор армяне будут сидеть на наших землях и не разрешать нашим людям возвращаться в свои дома? Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, это сейчас и происходит», - отметил он.

А.Азизов