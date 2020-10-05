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Карабахский конфликт 05.10.2020 00:20

5 человек получили ранения в результате ракетного обстрела Мингечевира – Генпрокуратура Азербайджана

Армения выпустила 3 ракеты по Мингечевиру, две из них не взорвались, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«4 октября ориентировочно в 23:00 армянские военные начали ракетный обстрел города Мингечевир, население которого превышает 100 тыс. человек и находящегося в свыше 100 км от места боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Всего по городу было выпущено 3 ракеты, 2 из которых не взорвались. Еще одна ракета попала в частный дом, в результате различные ранения получили 5 человек, все они помещены в больницу», - подчеркивает Генпрокуратура, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По данным прокуратуры одна из невзорвавшихся ракет упала рядом с ТЭС «Азербайджан», вторая – рядом с жилым домом.

«В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия», - говорится в сообщении.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНГЕЧЕВИР, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]