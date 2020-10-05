5 человек получили ранения в результате ракетного обстрела Мингечевира – Генпрокуратура Азербайджана

Армения выпустила 3 ракеты по Мингечевиру, две из них не взорвались, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«4 октября ориентировочно в 23:00 армянские военные начали ракетный обстрел города Мингечевир, население которого превышает 100 тыс. человек и находящегося в свыше 100 км от места боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Всего по городу было выпущено 3 ракеты, 2 из которых не взорвались. Еще одна ракета попала в частный дом, в результате различные ранения получили 5 человек, все они помещены в больницу», - подчеркивает Генпрокуратура, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По данным прокуратуры одна из невзорвавшихся ракет упала рядом с ТЭС «Азербайджан», вторая – рядом с жилым домом.

«В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия», - говорится в сообщении.

А.Азизов