Дестабилизация в США весьма возможна, но никому не выгодна - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность дестабилизации внутриполитической обстановки в США, однако подчеркнул, что это будет иметь только негативные последствия.

"Мы наблюдаем за теми перепалками, которые происходят между демократами и республиканцами. Конечно, ничего хорошего дестабилизация Соединённых Штатов, которая весьма вероятна, никому не принесёт ", - сказал он в понедельник на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в Москве.

Лавров отказался прогнозировать исход предстоящих в ноябре президентских выборов в США. "Делать сейчас прогнозы по выборам я не берусь, чтоб меня лишний раз никто не обвинил в том, что мы кого-то поддерживаем", - сказал глава МИД РФ.

Он заверил, что в Москве готовы работать с любым избранным президентом США.

Что касается ближайшего будущего, то, по мнению Лаврова, "США должны и будут больше внимания уделять своим внутренним проблемам".