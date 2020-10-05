Дестабилизация в США весьма возможна, но никому не выгодна - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность дестабилизации внутриполитической обстановки в США, однако подчеркнул, что это будет иметь только негативные последствия.
"Мы наблюдаем за теми перепалками, которые происходят между демократами и республиканцами. Конечно, ничего хорошего дестабилизация Соединённых Штатов, которая весьма вероятна, никому не принесёт ", - сказал он в понедельник на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в Москве.
Лавров отказался прогнозировать исход предстоящих в ноябре президентских выборов в США. "Делать сейчас прогнозы по выборам я не берусь, чтоб меня лишний раз никто не обвинил в том, что мы кого-то поддерживаем", - сказал глава МИД РФ.
Он заверил, что в Москве готовы работать с любым избранным президентом США.
Что касается ближайшего будущего, то, по мнению Лаврова, "США должны и будут больше внимания уделять своим внутренним проблемам".
Главы МИД России и Франции обсудили Карабах
Франция заявляет о недопустимости брать под прицел мирных граждан в зоне боевых действий в Карабахе
ВС Армении выпустили 3 ракеты по Агджабеди, ранены 2 человека – Генпрокуратура Азербайджана
Нефть дорожает более чем на 5%, Brent на уровне $41,40 за баррель
Ракетные обстрелы ВС Армении угрожают безопасности самолетов, выполняющих международные рейсы через Азербайджан - AZAL
Нефть прибавляет более 4% на новостях о здоровье Трампа и о добыче в Норвегии, Brent - $40,88 за баррель
Коронавирусом может болеть каждый десятый житель планеты - ВОЗ
В Азербайджане за сутки выявлено менее 100 новых случаев COVID-19
Нобелевскую премию по медицине получили Харви Олтер, Майкл Хофтон и Чарльз Райс за исследования гепатита
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам
AccessBank объявляет тендер на программное обеспечения Qualys
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы