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СНГ 05.10.2020 18:43

Дестабилизация в США весьма возможна, но никому не выгодна - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность дестабилизации внутриполитической обстановки в США, однако подчеркнул, что это будет иметь только негативные последствия.

"Мы наблюдаем за теми перепалками, которые происходят между демократами и республиканцами. Конечно, ничего хорошего дестабилизация Соединённых Штатов, которая весьма вероятна, никому не принесёт ", - сказал он в понедельник на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в Москве.

Лавров отказался прогнозировать исход предстоящих в ноябре президентских выборов в США. "Делать сейчас прогнозы по выборам я не берусь, чтоб меня лишний раз никто не обвинил в том, что мы кого-то поддерживаем", - сказал глава МИД РФ.

Он заверил, что в Москве готовы работать с любым избранным президентом США.

Что касается ближайшего будущего, то, по мнению Лаврова, "США должны и будут больше внимания уделять своим внутренним проблемам".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]