Алиев уверен в будущем мирном проживании азербайджанцев и армян в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что азербайджанский и армянский народы смогут жить в мире.

«После освобождения наших земель и прекращения оккупации армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, и азербайджанцы, которые вернутся туда, будут жить вместе. Сегодня в Азербайджане проживают тысячи армян. Одна из раненых в результате нападения армян в Гяндже - армянка. У нас нет проблем с армянским народом. Сегодня армяне и азербайджанцы живут вместе во многих странах без проблем. Почему они здесь не живут? Они уже жили вместе. Мы хотим снова жить вместе. Опять же, давайте жить с Арменией, как с хорошими соседями. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами. Уверен, что армянский и азербайджанский народы примирятся», - сказал Алиев в интервью турецкому каналу «TRT-Haber».

Алиев отметил, что в настоящее время армянский народ является заложником своего руководства.

«Армянский народ должен привлечь к ответственности свое правительство. Эти войны произошли в результате нерешительной и уродливой политики его правительства. Армянский народ - пленник своей власти. К сожалению, когда Пашинян пришел к власти, он дал много обещаний. Мы также надеялись, что старый криминальный режим станет прошлым. Но на смену ему пришел новый режим, который уже извел свой народ. Режим, который сейчас убивает наших мирных жителей и солдат. Я надеюсь, что наши народы примирятся после окончания этой агрессивной политики», - сказал Алиев.

А.Мамедов