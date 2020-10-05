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Транспорт и связь 05.10.2020 22:30

Крупнейшие аэропорты РФ замедлили падение пассажиропотока в сентябре до 25%

Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ в сентябре этого года сократился на 25% в сравнении с тем же месяцем прошлого, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА).

Показатель в абсолютном выражении в сообщении не приводится. При этом из него следует, что МАА прогнозировала более значительное падение перевозок в сентябре - на уровне 38%.

По данным ассоциации, в марте, после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19, перевозки через крупнейшие аэропорты РФ рухнули на 25%, в апреле - на 91%, в мае - на 90%. В июне, после снятия карантинных ограничений в регионах страны, падение замедлилось до 75%, в июле - до 45%, в августе - до 28%.

В августе-сентябре РФ разрешила полеты в несколько городов Турции, а также в Лондон, на Занзибар, в Швейцарию, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. Полеты пока возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АЭРОПОРТЫ, ПАССАЖИРОПОТОК, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]