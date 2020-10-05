Крупнейшие аэропорты РФ замедлили падение пассажиропотока в сентябре до 25%

Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ в сентябре этого года сократился на 25% в сравнении с тем же месяцем прошлого, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА).
Показатель в абсолютном выражении в сообщении не приводится. При этом из него следует, что МАА прогнозировала более значительное падение перевозок в сентябре - на уровне 38%.
По данным ассоциации, в марте, после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19, перевозки через крупнейшие аэропорты РФ рухнули на 25%, в апреле - на 91%, в мае - на 90%. В июне, после снятия карантинных ограничений в регионах страны, падение замедлилось до 75%, в июле - до 45%, в августе - до 28%.
В августе-сентябре РФ разрешила полеты в несколько городов Турции, а также в Лондон, на Занзибар, в Швейцарию, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. Полеты пока возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.
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