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ТЭК 05.10.2020 23:20

ExxonMobil сократит 1,6 тыс. рабочих мест в Европе до конца 2021 года

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp.планирует сократить порядка 1,6 тыс. рабочих мест в Европе до конца 2021 года.

"Сокращения в каждой отдельной стране будут зависеть от рыночных позиций компании и рыночных условий", - говорится в пресс-релизе ExxonMobil.

В компании отмечают, что планируемые сокращения рабочих мест станут результатом реорганизации операций европейских подразделений, а также изменений, внесенных в рабочие процессы за последние несколько лет с целью повышения их эффективности и снижения расходов.

"Последствия COVID-19 для спроса на продукцию ExxonMobil усилили срочность принятия мер для повышения эффективности операций", - говорится в пресс-релизе.

В компании подчеркивают, что Европа остается важным рынком для ExxonMobil. Тем не менее, руководство компании видит необходимость в серьезных мерах, которые повысили бы ее конкурентоспособность в плане затрат и гарантировали, что она справится с беспрецедентными рыночными условиями.

Акции ExxonMobil прибавляют в цене 1,4% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. Их стоимость упала на 52% с начала 2020 года.

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Тэги: ЕВРОПА, EXXONMOBIL, СОКРАЩЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]