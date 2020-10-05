ExxonMobil сократит 1,6 тыс. рабочих мест в Европе до конца 2021 года

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp.планирует сократить порядка 1,6 тыс. рабочих мест в Европе до конца 2021 года.
"Сокращения в каждой отдельной стране будут зависеть от рыночных позиций компании и рыночных условий", - говорится в пресс-релизе ExxonMobil.
В компании отмечают, что планируемые сокращения рабочих мест станут результатом реорганизации операций европейских подразделений, а также изменений, внесенных в рабочие процессы за последние несколько лет с целью повышения их эффективности и снижения расходов.
"Последствия COVID-19 для спроса на продукцию ExxonMobil усилили срочность принятия мер для повышения эффективности операций", - говорится в пресс-релизе.
В компании подчеркивают, что Европа остается важным рынком для ExxonMobil. Тем не менее, руководство компании видит необходимость в серьезных мерах, которые повысили бы ее конкурентоспособность в плане затрат и гарантировали, что она справится с беспрецедентными рыночными условиями.
Акции ExxonMobil прибавляют в цене 1,4% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. Их стоимость упала на 52% с начала 2020 года.
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