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Дальнее зарубежье 05.10.2020 23:35

У пресс-секретаря Белого дома обнаружили коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сдала тест на коронавирус, и он показал положительный результат.

"После недавнего положительного результата теста я ухожу на карантин и продолжу работать на благо американского народа удаленно", - написала Макэнани в твиттере.

У Трампа и его супруги Мелании на прошлой неделе подтвердился коронавирус. Они сдали тесты после того, как заболела советник Трампа Хоуп Хикс.

Затем тест на COVID-19 сдали вице-президент США Майк Пенс и его супруга, госсекретарь США Майк Помпео, глава Минфина США Стивен Мнучин, а также кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его супруги Джилл. Результаты у них оказались отрицательными.

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Тэги: США, ТРАМП, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]