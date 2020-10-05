Правительство Мексики подписало соглашение с бизнесом об инвестициях в инфраструктуру на $14 млрд

Правительство Мексики подписало многократно откладывавшееся соглашение с представителями бизнеса, предусматривающее инвестиции в инфраструктуру на общую сумму около $14 млрд.

Соглашение с инвесторами предполагает реализацию 32 различных проектов, главным образом, в сфере энергетики и дорожного строительства.

Его подписание позволит правительству Мексики добиться цели привлечения инвестиций в экономику на уровне 25% ВВП к 2022 году, а также поддержит ее восстановление после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, пишет газета Financial Times.

На конец второго квартала 2020 года инвестиции в экономику Мексики составляли 17,9% ВВП, что является минимумом со второго квартала 1996 года, отмечает глава мексиканского Института конкурентоспособности Валерия Мой.

В 2019 году инвестиции составили 19,3% ВВП, и прогноз на 2020 год предусматривает их снижение до 16,3% ВВП, говорит главный экономист Scotiabank в Мексике Марио Корреа.

В министерстве финансов страны отмечают, что реализация первого пакета объявленных в понедельник инвестиций, сумма которых составляет чуть более 1% ВВП, приведет к созданию 158-159 тыс. рабочих мест. "С реализацией последующих мер мы добьемся цели привлечения инвестиций на уровне 25% ВВП", - рассчитывают в Минфине.

Корреа отмечает, что объем инвестиций в экономику Мексики не достигал 25% ВВП с 1993 года. Достижение этой цели является возможным, "если власти примут правильные меры, однако это будет означать разворот экономической стратегии на 180 градусов и потребует усиления верховенства права", сказал он.

Среди проектов, о которых было объявлено в понедельник - строительство установки коксования на нефтеперерабатывающем предприятии государственной нефтекомпании Petroleos Mexicanos (Pemex) стоимостью 5 млрд мексиканских песо ($233 млн), которое должно начаться в 2021 году.