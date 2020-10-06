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Вслед за пресс-секретарем Белого дома коронавирусом заразились два ее заместителя

У двоих заместителей пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани вслед за ней выявлен коронавирус, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По их информации, анализы двух сотрудников пресс-службы американской администрации Чеда Гилмартина и Каролины Ливитт дали положительный результат.

Ранее в понедельник Макэнани сдала тест на коронавирус, и он показал положительный результат. Пресс-секретарь Белого дома рассказала, что много раз сдавала тест на коронавирус, а после четверга прошлой недели, когда заболела советница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс, начала сдавать тест каждый день, и в понедельник он показал положительный результат.

Макэнани добавила, что у нее не было симптомов, и в числе ее близких контактов нет журналистов, продюсеров или других представителей профессий, связанных со СМИ.

У Трампа и его супруги на прошлой неделе подтвердился коронавирус. Они сдали тесты после того, как заболела советница Трампа Хоуп Хикс.

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, ПЕРСОНАЛ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]