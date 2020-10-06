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Дальнее зарубежье 06.10.2020 01:03

Байден готов к дебатам с заболевшим COVID-19 Трампом, но на безопасной дистанции

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с президентом США Дональдом Трампом, если это будет безопасно, сообщает телеканал CNN.

"Если медики скажут, что это безопасно и что дистанция безопасная, тогда хорошо. Я сделаю все, что эксперты посчитают целесообразным", - сказал он перед вылетом во Флориду.

Первый раунд состоялся 30 сентября. Следующий раунд дебатов запланирован на 15 октября.

Ранее представитель штаба демократа Кейт Бедингфилд сообщила, что Байден, если потребуется, в связи с болезнью Дональда Трампа согласен перенести намеченные на 15 октября вторые дебаты с ним.

Как сообщалось, Трамп в понедельник вечером может вернуться в Белый дом из больницы, где его лечат от коронавируса. Трамп заявлял, что чувствует себя лучше и хочет побыстрее вернуться к работе.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, БАЙДЕН, ДЕБАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]