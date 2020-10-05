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Карабахский конфликт 05.10.2020 22:27

Замгоссекретаря США заверил глав МИД Армении и Азербайджана, что военного решения карабахского конфликта нет

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел телефонные разговоры по отдельности с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым по ситуации в Нагорном Карабахе и призвал обе эти страны прекратить боевые действия, сообщили в госдепе США.

"Замгоссекретаря Биган призвал стороны согласиться на незамедлительное прекращения огня и возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ, чтобы найти надежное решение конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы госдепа.

В нем отмечается, что Биган указал обоим министрам на то, что "военного решения конфликта в Нагорном Карабахе нет".

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Тэги: США, ГОСДЕП, КАРАБАХ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]