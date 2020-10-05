Замгоссекретаря США заверил глав МИД Армении и Азербайджана, что военного решения карабахского конфликта нет

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел телефонные разговоры по отдельности с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым по ситуации в Нагорном Карабахе и призвал обе эти страны прекратить боевые действия, сообщили в госдепе США.
"Замгоссекретаря Биган призвал стороны согласиться на незамедлительное прекращения огня и возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ, чтобы найти надежное решение конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы госдепа.
В нем отмечается, что Биган указал обоим министрам на то, что "военного решения конфликта в Нагорном Карабахе нет".
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