Глава МИД Азербайджана и заместитель госсекретаря США обсудили Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель государственного секретаря США Стивен Биган провели в понедельник телефонные переговоры, сообщает МИД Азербайджана.

"В ходе беседы Байрамов проинформировал Бигана о последней напряженности в регионе. Министр обратил внимание на то, что Армения открыто нарушает нормы международного гуманитарного права, умышленно обстреливая ракетами азербайджанское гражданское население и гражданские объекты, включая второй по величине город Азербайджана Гянджу, промышленный город Мингячевир, а также Хызынский и Абшеронский районы, удаленные от линии соприкосновения", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, Байрамов сообщил Бигану о жертвах среди мирныж жителей в результате обстрелов населенных пунктов со стороны ВС Армении. Министр отметил, что эта военная провокация Армении направлена ​​на умышленное обострение ситуации и демонстрирует намерение Армении расширить зону боевых действий.

"Байрамов подчеркнул, что Армения должна соблюдать нормы и принципы международного права, в том числе свои обязательства по международному гуманитарному праву, и выполнять требования немедленного, полного и безоговорочного отзыва войск с оккупированных территорий Азербайджана согласно резолюциям Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

А. Мамедов