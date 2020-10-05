Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 05.10.2020 23:18

Байрамов проинформировал Лаврова об обстрелах азербайджанских городов армянскими войсками

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и провел в понедельник телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает МИД Азербайджана.

"В ходе беседы Байрамов проинформировал Лаврова о том, что Армения открыто нарушает нормы международного гуманитарного права, умышленно обстреливая ракетами азербайджанское гражданское население и гражданские объекты, включая второй по величине город Азербайджана Гянджу, промышленный город Мингячевир, а также густонаселенные населенные пункты в других городах, удаленных от линии фронта. Было отмечено, что есть жертвы среди мирного населения", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, отметив, что эти действия Армении являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, Байрамов заявил, что "Армения несет полную ответственность за ситуацию".

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЯ


Похожие новости


Главы МИД РФ, США и Франции призвали к немедленному и безоговорочному прекращению огня в Карабахе - совместное заявление Министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступят с заявлением по ситуации в Карабахе Россия, США, Франция должны продолжить работу по Карабаху, но при сохранении нейтралитета - президент Азербайджана Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Карабахе Подходы России и США к проблеме Нагорного Карабаха совпадают - Совбез РФ Конфликт в Нагорном Карабахе не удастся завершить без отвода армянских сил - Чавушоглу в разговоре с Лавровым

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]