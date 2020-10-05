Байрамов проинформировал Лаврова об обстрелах азербайджанских городов армянскими войсками

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и провел в понедельник телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает МИД Азербайджана.

"В ходе беседы Байрамов проинформировал Лаврова о том, что Армения открыто нарушает нормы международного гуманитарного права, умышленно обстреливая ракетами азербайджанское гражданское население и гражданские объекты, включая второй по величине город Азербайджана Гянджу, промышленный город Мингячевир, а также густонаселенные населенные пункты в других городах, удаленных от линии фронта. Было отмечено, что есть жертвы среди мирного населения", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, отметив, что эти действия Армении являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, Байрамов заявил, что "Армения несет полную ответственность за ситуацию".

А. Мамедов