Азербайджан призвал IKAO обеспечить безопасность полетов в воздушном пространстве страны

Азербайджан призвал Международную организацию гражданской авиации (IKAO) обеспечить безопасность полетов в воздушном пространстве страны из-за нарастающей агрессии Армении.

"В течение последних нескольких дней Вооруженные cилы Армении интенсивно обстреливали гражданские цели на территории Азербайджана ракетами средней и большой дальности. Эти действия представляют серьезную угрозу для гражданских самолетов, выполняющих международные рейсы через воздушное пространство Азербайджана. Кроме того, использование средств поражения воздушных целей ВС Армении может иметь серьезные последствия", - говорится в письме директора Госагентства гражданской авиации Азербайджана Арифа Мамедова, направленном президенту совета IKAO Сальваторе Шаккитано и генсеку организации Фан Лю.

В письме отмечается, что Азербайджан принял и продолжает принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

"Мы серьезно обеспокоены незаконными действиями армянской стороны и призываем IKAO внести свой вклад в обеспечение соблюдения международных норм и правил в области гражданской авиации и предотвратить незаконные действия Армении в отношении гражданских объектов и самолетов. Мы надеемся, что IKAO, самая влиятельная в мире организация гражданской авиации, сможет гарантировать соблюдение Арменией положений Чикагской конвенции 1944 года", - отмечается в тексте письма.

А. Мамедов