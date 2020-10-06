Азербайджанская армия уничтожила центральный склад оружия и боеприпасов ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении центрального склада оружия и боеприпасов армянских ВС в селе Баллыджа.

"В результате точного огня азербайджанской армии был уничтожен центральный склад оружия и боеприпасов противника в населенном пункте Баллыджа", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что на складе хранилось огромное количество боеприпасов разного типа.

Оборонное ведомство также сообщила об уничтожении в течение дня еще двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" и нескольких 152-мм пушек-гаубиц Д-20.

«В результате точных ударов подразделений азербайджанской армии были уничтожены две единицы РСЗО БМ-21 «Град» 41-го артиллерийского полка и несколько 152-мм пушек-гаубиц Д-20 42-го артиллерийского полка», - отмечается в сообщении.

А. Мамедов