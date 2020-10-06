Зеленский едет в Брюссель на саммит Украина-ЕС, затем нанесет визит в Лондон

В Брюсселе во вторник пройдет 22-й саммит Украина - Европейский Союз.

"Это будет первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате с начала пандемии COVID-19. Делегацию Украины на саммите возглавит президент Владимир Зеленский, делегацию ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - сообщила ранее пресс-служба президента Украины.

В рамках саммита Киев и Брюссель подпишут три соглашения на сумму 60 млн евро. Такой анонс накануне сделал высокопоставленный европейский чиновник.

В частности, по его словам, будет подписано соглашение в отношении поддержка ЕС устойчивости региона на сумму 30 млн, соглашение в сфере возможностей гражданского общества на Украине на 20 млн и соглашение в рамках климатического пакета, направленное на развитие устойчивой экономики на сумму 10 млн.

"Это - соглашения, которые мы подпишем, и мы хотим работать теснее с Украиной над многими другими вещами", - добавил чиновник.

Он также анонсировал, что в ходе саммита стороны будут обсуждать три вопроса: "пандемию коронавируса, выполнение Соглашения об ассоциации и глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли и процесс реформ, и ситуацию на Востоке с выполнением Минских соглашений".

"В центре - обсуждение реформ. В этом отношении Украина достигла значительного прогресса, но важно, чтобы это продолжалось, не взирая на внутренние вызовы", - подчеркнул европейский дипломат.

Также лидеры будут обсуждать макроэкономическую стабильность Украины, выполнение международных обязательств и необходимость независимости НБУ.

"Мы ожидаем, что лидеры подтвердят свои обязательства усиливать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины на основе действующего соглашения", - добавил он.

Как сообщала ранее пресс-служба украинского лидера, после саммита Зеленский продолжит европейское турне и 7-8 октября вместе с супругой Еленой посетит с официальным визитом Великобританию.

"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - указывается в сообщении.

Также запланировано подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.