В Брюсселе пройдет 22 саммит Украина-ЕС

В Брюсселе пройдет 22-й саммит Украина-ЕС, который будет первым реальным двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, проведенным физически в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19.
На мероприятии не будет присутствовать, как планировалось ранее, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. В понедельник стало известно, что во время поездки в Лиссабон в прошлый вторник она контактировала с носителем коронавируса. По этой причине президент Еврокомиссии самоизолировалась. Несмотря на то, что ее тест, сделанный в понедельник, показал отрицательный результат, фон дер Ляйен написала в Твиттере, что останется на карантине до вечера вторника, как это предписано бельгийскими правилами, где карантин длится семь дней.
От ЕС в саммите примет участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, а президента Еврокомиссии будет представлять высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президентом ЕК Жозеп Боррель. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.
Ожидается, что саммиту будет предшествовать двусторонняя встреча Мишеля с Зеленским, которая начнется по прибытию главы украинского государства в 16.00 по Брюсселю (17.00 по Киеву). Непосредственно начало саммита запланировано на 16.30. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности, введенных в Брюсселе, с ограниченным количеством участников в помещении и соблюдением социальной дистанции. По окончании лидеры дадут пресс-конференцию, которая пройдет в видео-формате: у журналистов, по-прежнему, нет физического доступа в здание Европейского Совета.
Канада приостанавливает действие разрешений на экспорт в Турцию из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджанская армия уничтожила центральный склад оружия и боеприпасов ВС Армении
Азербайджан призвал IKAO обеспечить безопасность полетов в воздушном пространстве страны
Нацбанк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу
Манат подешевел к евро, стабилен к рублю
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 43 тыс., инфицированных - более 35,4 млн человек - университет Хопкинса
Москва недосчиталась 13,5 млн туристов из-за пандемии COVID-19
Коронавирусом может болеть каждый десятый житель планеты - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам
AccessBank объявляет тендер на программное обеспечения Qualys
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы