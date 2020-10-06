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ТЭК 06.10.2020 09:23

Нефть продолжает дорожать, Brent на уровне $41,5 за баррель

Цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $41,5 за баррель, что на $0,21 (0,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,02 (5,1%), до $41,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,4 за баррель, что на $0,18 (0,46%) выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на $2,17 (5,9%) - до $39,22 за баррель.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, однако сигналов о том, что стороны близки к соглашению, пока нет, несмотря на призывы американского президента Дональда Трампа решить этот вопрос.

Трамп, тем временем, был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от COVID-19, и продолжит восстанавливаться после болезни уже в Белом доме.

"Факт выписки Трампа из госпиталя ободрил рынки, в том числе, нефтяной, - сказал Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Bank NV. - При этом доллар ослабляется, и это тоже поддерживает цены на нефть".

"Я ожидаю, что рынок сохранит существенную поддержку на этой неделе за счет рисков сокращения предложения нефти и оптимизма в отношении новых стимулирующих мер в США", - цитирует Паттерсона агентство Bloomberg.

Как сообщалось, норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих. На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что действия профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда, могут затронуть шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor. Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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