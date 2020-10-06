Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 43 тыс., инфицированных - более 35,4 млн человек - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 вторника достигло 1 млн 43 тыс. 61 человека, увеличившись за сутки на 6 тыс. 950 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро вторника число инфицированных в мире составило 35 млн 414 тыс. 612 против 35 млн 79 тыс. 971 сутками ранее, излечились 24 млн 668 тыс.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах выявлено 7 млн 457 тыс. 402 заразившихся, скончался 210 тыс. 181 человек, вылечились более 2 млн 936 тыс.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро вторника зафиксировано 6 млн 681 тыс. 937 заболевших при 103 тыс.622 случаях летального исхода и 5,6 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 927 тыс. 235. Умерли 146 тыс. 675, вылечены 4,39 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 134,2 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 649 человек, Индии - 75, Бразилии - 689.